29.01.2020 (12:22)
Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку и состояние объектов Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе посещения Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка (Московская обл.) проверил процесс боевой подготовки летчиков, оснащенность группы высотного снаряжения, а также процесс работы группы и дежурной смены командно-диспетчерского пункта при выполнении учебно-тренировочных полетов.
«Имеющееся в центре оснащение, в том числе тренажерный комплекс подготовки летчиков, позволяет совершенствовать выучку экипажей и доводить ее до высокого уровня», — отметил замглавы военного ведомства функциональные возможности осмотренных средств подготовки военных пилотов, а также значимость Центра для Воздушно-космических сил России.
Заместитель Министра обороны высоко оценил оснащенность группы высотного снаряжения, а также работу данной группы вместе с дежурной сменой командно-диспетчерского пункта при выполнении учебно-тренировочных полетов с отработкой нештатных ситуаций.
В завершение инспекции генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с состоянием и оснащением технико-эксплуатационной части центра, осмотрел стоянки авиационной техники и проверил организацию ее хранения.
«Имеющаяся в центре авиационная техника полностью соответствует требованиям Министра обороны по перевооружению на новые образцы», — подчеркнул замглавы военного ведомства.