29.01.2020 (15:00)
Новые учебно-боевые самолеты Як-130 поступят в Краснодарское училище летчиков
Специалисты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова приступили к приему новой партии самолетов Як-130 на заводе-изготовителе.
Представителями инженерно-авиационной службы будет выполнен комплекс работ по проверке работоспособности систем и механизмов авиационной техники в различных режимах на земле, а летный состав совершит контрольный облет самолетов, проверив все системы управления в воздухе.
После проведения приемки техники на заводе партия новых учебно-боевых самолетов Як-130 будут перебазированы в одну из учебных авиационных баз Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.
Самолеты Як-130 уже поступили на вооружение Борисоглебской, Армавирской и Кущевской учебных авиационных баз.
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