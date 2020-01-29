29.01.2020 (13:41)

В Ивановской области более 80 школьников дали клятву юнармейца

В Ивановской области на территории аэродрома Иваново-Северный состоялась торжественная церемония принятия клятвы юнармейцами.

Более 80 учеников городских школ получили соответствующие знаки и вступили в ряды юнармейского движения.

В мероприятии приняли участие представители Центра боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации, правительства Ивановской области, штаба регионального движения ВВПОД «Юнармия», ветераны Военно-воздушных сил.

Почетные гости церемонии выступили с напутствующими словами к будущим защитникам Отечества.

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