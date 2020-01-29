29.01.2020 (13:34)

Минобороны России заключило соглашения о стратегическом сотрудничестве с ведущими банками страны

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и представители ведущих банков страны в ходе первого в этом году заседания Коллегии военного ведомства подписали соглашения о стратегическом партнерстве, в частности, в сфере социальных преференций военнослужащим.

«Мы продолжаем реализацию программы лояльности «Партнеры Армии России». В рамках ее пилотного проекта разработаны соглашения о стратегическом сотрудничестве Министерства обороны с ведущими банками России», — сказал глава военного ведомства.

Согласно данным соглашениям, отдельные категории военнослужащих смогут получать скидки в магазинах «Военторг» при расчете за покупки зарплатными картами.

«Уверен, что такое взаимодействие — это еще один шаг на пути повышения уровня жизни наших военнослужащих», — отметил Сергей Шойгу.

Для военнослужащих, имеющих государственные награды, предусмотрена система скидок (до 20%) по трем категориям. Система скидок будет действовать по всей стране в сети магазинов «Армия России» и «Военторг».

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