29.01.2020 (13:30)

В Михайловской военной артиллерийской академии пройдет День открытых дверей

31 января в Михайловской военной артиллерийской академии пройдет День открытых дверей. Это единственная в России военная образовательная организация высшего образования, осуществляющая подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии.

Гости академии встретятся с руководящим составом и смогут получить ответы на вопросы по правилам приема в академию кандидатов на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Им выдадут справочно-информационные буклеты о вузе. Для них будут продемонстрированы видеофильмы, раскрывающие богатую событиями историю академии и её деятельность на современном этапе.

В ходе экскурсии участники мероприятия посетят музей истории академии и ознакомятся с учебно-материальной базой. О военной технике реактивной, буксируемой и самоходной артиллерии им расскажут преподаватели кафедры.

Подробную информацию о предстоящем Дне открытых дверей можно узнать по телефонам: 8 (812) 292-14-85, 8 (812) 292-14-00.

Для посещения мероприятия, которое будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22 (станция метро «Площадь Ленина», выход в сторону Финляндского вокзала), при себе необходимо иметь паспорт.

Следующий День открытых дверей в академии запланирован на 28 февраля и 27 марта.

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