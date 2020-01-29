29.01.2020 (13:23)

В Москве прошло заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, Министр обороны сообщил, что оно будет посвящено одному из важнейших событий общественно-политической жизни страны — Посланию Президента Федеральному Собранию.

«В своём выступлении глава государства сделал упор на социально-экономическое развитие общества. Он отметил, что приоритетами внутренней политики на ближайшую перспективу будут поддержка семьи, воспитание подрастающего поколения, расширение возможностей в получении образования, медицинских услуг, жилья, а также повышение уровня доходов граждан», — напомнил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что достижению поставленных целей должны способствовать рост экономики, её эффективность, прежде всего в высокотехнологичных областях.

«Особое внимание Президент уделил задачам, изложенным в майских указах, и национальным проектам. Их выполнение обеспечит новое качество жизни и динамичное развитие России», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что деятельность военного ведомства по повышению социальной защищённости военнослужащих подробно обсуждалась на расширенном заседании Коллегии в декабре прошлого года.

«В 2019 году продолжилось развитие системы соцгарантий личного состава. Почти 5 тыс. детей военнослужащих пошли в детские сады. Трудоустроено более 900 жён военнослужащих. Этот вопрос для нас остаётся приоритетным и в текущем году», — заявил Сергей Шойгу.

В продолжение темы Министр обороны сообщил, что основной формой обеспечения постоянным жильём стала жилищная субсидия, которой отдают предпочтение свыше 70% военнослужащих. На эти цели с 2014 года из федерального бюджета выделено более 218 млрд рублей и в ближайшие три года планируется направить ещё порядка 113 млрд.

Наращивается фонд служебного жилья. К настоящему времени он составляет свыше 280 тыс. жилых помещений.

Кроме того, динамично развивается накопительно-ипотечная система в Вооружённых Силах. Число её участников превысило 300 тыс. человек, а более 110 тыс. военнослужащих уже приобрели жильё.

Продолжается совершенствование социальной инфраструктуры военных городков. В 2020 году будет выполнен текущий ремонт 1544 социально значимых объектов.

В прошлом году в военных медицинских учреждениях завершено строительство более 100 зданий и сооружений.

Ежегодно практически все военнослужащие проходят диспансеризацию.

Использование современных средств авиационной эвакуации позволило спасти жизни свыше 1400 военнослужащих.

В большинстве военных гарнизонов функционируют средства телемедицинских консультаций.

Также высокими темпами развивается военное образование. Непрерывно растёт вступительный конкурс в военные вузы. В 2019 году в ряде из них он доходил до 18 человек на место.

Практическая направленность обучения и его мобильность требуют активного внедрения в учебный процесс современных технологий, в том числе электронных учебников.

Большое внимание уделяется довузовской подготовке, которая должна обеспечить всестороннее развитие воспитанников.

«Также Президент в Послании Федеральному Собранию отметил необходимость противодействовать попыткам очернить нашу страну, фальсифицировать её историю. Это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул глава военного ведомства.

К этому событию приурочен целый комплекс мероприятий. Среди них — публикация рассекреченных архивов военного периода.

Сергей Шойгу напомнил, что на сайте Министерства обороны в сентябре прошлого года открыт мультимедийный раздел «Хрупкий мир на пороге войны», где представлены уникальные документы о начале Второй мировой. В январе размещены архивные данные об освобождении Варшавы от немецко-фашистских войск и Варшавском восстании в 1944 году.

К 9 Мая будут доступны новые разделы интерактивного сервиса «Память народа».

Кроме того, постоянно обновляются мультимедийный проект «Полководцы Победы», а также проект «Салюты освобождения», который рассказывает об освобождении столиц европейских государств.

«Для увековечения памяти погибших при защите Отечества в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, отремонтировать и благоустроить 2144 воинских захоронения в России и 78 — за рубежом», — сообщил Министр обороны.

Также продолжается строительство Главного храма Вооружённых Сил. В дни празднования Великой Победы он будет освящён.

Ведётся активная военно-патриотическая работа среди молодёжи. При поддержке Министерства обороны развивается юнармейское движение, численность которого превысила 600 тыс. человек. Прошедшим летом организовано 1812 юнармейских лагерей, где отдохнули более 114 тыс. детей и подростков.

Во всех регионах создаются круглогодичные учебно-методические центры «АВАНГАРД».

«Одной из наших важнейших задач остаётся обеспечение социальных гарантий военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил и военных пенсионеров», — отметил глава военного ведомства.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, Министерство обороны обеспечило уровень денежного довольствия военнослужащих не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

С 1 октября прошлого года денежное довольствие военнослужащих и оплата труда гражданского персонала были проиндексированы на 4,3%. Военные пенсии увеличены на 6,3%. Ежегодная индексация указанных выплат будет осуществляться и в дальнейшем.

«В целях повышения престижа военной службы по наиболее дефицитным специальностям контрактников установлена надбавка за особые достижения в службе в размере 30% оклада по воинской должности. Также введена 50-процентная надбавка должностного оклада военнослужащим, занимающим воинские должности, по которым штатом предусмотрены тарифные разряды с первого по четвёртый», — заявил Сергей Шойгу.

Кроме того, установлена выплата денежной компенсации за наём жилых помещений солдатам и сержантам в повышенном размере по аналогии с офицерами и прапорщиками.

По инициативе Министерства обороны в прошлом году принят Федеральный закон об исчислении пенсий участникам Великой Отечественной войны исходя из 100% размера денежного довольствия. Повышение пенсии каждого фронтовика составило около 10 тыс. рублей ежемесячно.

«Уважаемые коллеги! Президент в Послании Федеральному Собранию высоко оценил проделанную нами работу по совершенствованию армии и флота. В то же время поставленные задачи требуют от нас определённой корректировки планов», — обозначил задачу глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также сообщил, что в ходе заседания будут заслушаны доклады заместителей Министра обороны об основных мероприятиях на 2020 и последующие годы по решению проблем социальной направленности с конкретными предложениями и сроками их исполнения.

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