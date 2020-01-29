29.01.2020 (12:40)

В Храме Христа Спасителя состоялся концерт Православного хора и Ансамбля инженерных войск ВС РФ

В Храме Христа Спасителя 28 января 2020 года состоялся концерт Православного хора и Ансамбля инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Такой творческий коллектив, состоящий из военнослужащих по призыву, существует в инженерных войсках уже более 25 лет.

В более чем двухчасовой программе Православного хора наряду с военно-патриотической тематикой и музыкой, от классической до народной, звучало духовное пение, известное еще в воинстве Александра Невского, традиции которого в Российской армии сегодня поддерживает и развивает коллектив.

Кроме военнослужащих инженерных войск, составлявших основную часть зрительской аудитории, на концерте присутствовали ветераны, юнармейцы, представители духовенства.

Хор стал лауреатом девяти конкурсов и фестивалей православной музыки. Кроме России выступали в Польше, Белоруссии, Испании, Италии, Греции. Не раз участвовали в культурной программе Армейских международных игр, в ряде мероприятий, проводимых под эгидой Министра обороны и начальника инженерных войск.

Православный хор начинался с четырех солдат срочной службы, а стал большим профессиональным коллективом и заметным явлением не только в Вооруженных Силах, но и в России.

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