29.01.2020 (12:16)

Спасатели ЦВО провели финальные учения перед встречей экипажа корабля «Союз МС-13»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа, которые участвуют в реализации государственных космических программ по запуску и посадке космических кораблей, провели финальные учения по прыжкам с парашютом с вертолета в сложных метеоусловиях на аэродроме в Свердловской области.

В рамках учений личный состав авиационных спасателей из 12 воинских частей округа отработали десантирование с вертолётов Ми-8МТВ5-1 с высоты от 1000 до 3000 метров в сложных метеоусловиях: температура воздуха достигала -20 градусов при силе ветра около 10 м/с. Также военнослужащие отработали действия по оказанию помощи экипажу нештатно приземлившегося космического корабля.

Прыжки выполнялись с использованием управляемых парашютных систем «Арбалет-1», обладающих высокой маневренностью и грузоподъемностью. Это позволило спасателям использовать специальные грузовые контейнеры, в которых находятся комплекты тёплых вещей и оборудование для оказания первой помощи космонавтам или потерпевшим бедствие.

В учениях были задействованы четыре вертолета, военнослужащие совершили более 60 прыжков с парашютом. В ближайшее время специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа будут перебазированы в Казахстан для встречи экипажа «Союз МС-13».

Посадка спускаемого аппарата «Союз МС-13» состоится 6 февраля в полдень. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук.

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