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29.01.2020 (12:09)

В армейском корпусе БФ проводятся боевые стрельбы в составе отделений

На нескольких полигонах в Калининградской области военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса приступили к боевым стрельбам в составе отделений.

В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 800 военнослужащих, которые оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику днем и ночью, в сложных погодных условиях. Помимо стрельб в составе отделений, военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб, действуя боевыми парами.

Не менее 50% учебного времени отводится на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. При этом условия выполнения упражнений постоянно усложняются, в частности, сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения.

По завершении комплекса боевых стрельб отделений будут проведены состязания, по результатам которого командование определит лучших.

Боевые стрельбы являются завершающим этапом слаживания в составе отделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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