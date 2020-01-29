29.01.2020 (11:57)
На Черноморском флоте стартовал чемпионат Южного военного округа по рукопашному бою
В Севастополе стартовал чемпионат Южного военного округа по армейскому рукопашному бою.
Торжественное открытие спортивного мероприятия прошло под руководством представителей штаба Черноморского флота.
В соревнованиях принимают участие более 100 военнослужащих, занявших призовые места в отборочных соревнованиях и представляющих все объединения ЮВО. Каждая команда состоит из военнослужащих, представляющих различные возрастные категории.
Накануне участники соревнования прибыли в Севастополь, прошли мандатную комиссию и процедуру взвешивания для допуска к чемпионату.
Завершится чемпионат 30 января.
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