29.01.2020 (11:23)

Тактический воздушный десант армейского корпуса Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму

На межвидовом полигоне Опук в Крыму проведено учение с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота.

По замыслу планового учения диверсионно-разведывательная группа условного противника совершает переход в район складов материально-технического обеспечения для проведения диверсии на военных объектах.

Подразделение тактического воздушного десанта, получив разведывательные данные о «противнике» было переброшено на вертолетах в назначенный район для блокирования и уничтожения диверсантов.

Выполнив высадку и обнаружив условного противника, военнослужащие атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов.

В ходе проведения учения подразделения тактического десанта отработали организацию развёртывания наблюдательных постов, поиск и ведение боевых действий против диверсионно-разведывательных групп, наведение артиллерии и авиации для поражения условного противника с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и оказание медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боестолкновения.

Подразделения тактического воздушного десанта предназначены для оперативной и скрытной переброски различными способами в назначенный район.

Особенностью данных подразделений является их способность перемещаться по фронту и в его глубину с использованием транспортных и многоцелевых вертолётов, при огневой поддержке ударной армейской авиации.

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