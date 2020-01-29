29.01.2020 (11:21)

Связисты ЮВО на Северном Кавказе готовятся к конкурсу «Уверенный прием»

В Карачаево-Черкесии связисты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к отборочным мероприятиям конкурса «Уверенный прием».

Все задачи военнослужащие будут выполнять с помощью новейшей специальной техники радиостанций Р-166, цифровых радиорелейных станций Р-431АМ, командно-штабных машин Р-149АКШ.

В ходе выполнения конкурсных заданий связисты в полевых условиях на время отрабатывают прокладку проводных линий связи, передают и принимают в автоматическом режиме значительные объемы информации.

Все задачи выполняются связистами в условиях радиопомех со стороны условного противника. В ходе подготовки расчетов основное внимание уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие связисты примут участие в армейском этапе конкурса по выучке подразделений и специалистов связи «Уверенный прием».

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