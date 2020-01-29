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29.01.2020 (11:20)

Танкисты соединения ЮВО уничтожили бронетехнику условного противника под Волгоградом

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронетехнику условного противника на полигоне Прудбой в рамках ротных тактических учений (РТУ) в Волгоградской области.

В ходе выполнения боевых стрельб танкисты вели стрельбу из современных танков Т-90А штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущуюся технику, противотанковый гранатометный расчет и артиллерию условного противника на дистанциях от 300 до 2,2 тыс. м.

Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработали задачи ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника.

В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Южный военный округ
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