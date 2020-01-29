29.01.2020 (11:18)

Противодиверсионный катер Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» успешно выполнил учебные задачи в пункте базирования Махачкала

Противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» проекта 21980 (тип «Грачонок»), вошедший в состав Каспийской флотилии (КФл) в 2019 году, принял участие в занятии в пункте базирования в Махачкале (Дагестан). Его экипаж отработал элементы курсовой задачи К-1, в ходе которой выполняются мероприятия по приготовлению к бою и походу.

Действия экипажа «Юнармейца Дагестана» были высоко оценены приглашенными на занятие начальниками отделов и служб флотилии, а также командирами корабельных соединений.

Маневренный противодиверсионный катер охраны водного района многоцелевого назначения «Юнармеец Дагестана» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования кораблей КФл и ближних подходах к ним.

Катера «Грачонок» оснащены современным комплексом вооружения, радиоэлектронными и радиотехническими средствами, благодаря которым могут обнаруживать объекты в толще воды на дистанциях в 300 м и проводить обследование дна на глубинах до 200 м. Кроме того, экипажи кораблей могут проводить изучение дна и подводных объектов с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и водолазного оборудования.

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