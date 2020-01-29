29.01.2020 (11:17)

Под Волгоградом подразделения ПВО соединения ЮВО учились уничтожать воздушные цели в рамках комплексной тренировки

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения Южного военного округа (ЮВО) провели комплексную тренировку по отражению нападения одиночных и групповых воздушных целей на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках слаживания батарей.

Управление средствами ПВО осуществлялось с использованием современного комплекта автоматизированной системы управления «Барнаул-Т», при этом управление ударами средств ПВО велось по условным целям.

При выполнении задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим как одиночные, так и групповые воздушные объекты на различных высотах и скоростях.

Специалисты боевых комплексов выполнили нормативы по их развертыванию и приведению в готовность, а также задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению.

Кроме того, была выполнена маскировка позиций, организация системы связи и управления в условиях пересеченной местности.

В тренировке приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе ЗРС «Тор-М2», ЗРПК «Тунгуска-М» и ЗРК «Стрела-10».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице