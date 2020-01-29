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29.01.2020 (11:16)

Молодые зенитчики ЮВО приступили к освоению ЗРПК «Панцирь-С» на Черноморском побережье Краснодарского края

Новобранцы зенитного ракетного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к освоению зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» на Черноморском побережье Краснодарского края.

Учеба на полигоне проводится в рамках планового этапа боевой подготовки зенитчиков.

В полевых условиях молодые военнослужащие с использованием ЗРПК «Панцирь-С» выполняют разведку, захват, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей «противника», а также нормативы по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению «Панцирь-С» из походного положения в боевое.

Особое внимание на занятиях уделяется отработке слаженных действий расчетов ЗРПК при выполнении учебно-боевых задач в условиях сложной воздушной обстановки, а также при применении противником средств радиоэлектронной борьбы.

Все новобранцы – специалисты зенитных ракетных комплексов соединения, прибыли в воинскую часть в конце прошлого года из учебных центров Минобороны России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ , ВВС
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