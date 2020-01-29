29.01.2020 (11:04)

Защиту от боевых дронов отработали на пунктах управления Каспийской флотилии

Защиту от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника отработали во время тренировки по развёртыванию полевых пунктов управления Каспийской флотилии (КФл) на территории Республики Дагестан и в Астраханской области.

В рамках плановых тренировок военнослужащие КФл развернули подвижные пункты управления, в работе которых были задействованы подразделения по борьбе с БпЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность пунктов управления обеспечили войсковые подразделения военной полиции Астраханского и Махачкалинского гарнизонов.

Специалисты войск химзащиты, используя термодымовую аппаратуру, установили дымовые завесы для маскировки пунктов управлений. Подразделения ПВО КФл в составе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и переносных зенитно-ракетных комплексов во взаимодействии с расчетами комплексов радиоэлектронной борьбы 49-й армии ЮВО отразили атаки ударных БпЛА условного противника.

Войсковые подразделения военной полиции защитили пункты управлений от разведывательно-диверсионных групп условного противника, в роли которого выступили подразделения специального назначения.

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