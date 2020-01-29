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29.01.2020 (11:02)

Вьючно-транспортные подразделения ЮВО приняли участие в учении по доставке грузов в высокогорные районы Кавказа

В горной мотострелковой бригаде Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии военнослужащие вьючно-транспортного взвода приняли участие в тактико-специальном учении по доставке грузов в высокогорные районы Кавказского хребта.

В горно-лесистой местности подразделение преодолело горные и снежные преграды. В ходе планового тактического учения лошадей сформировали в связки. Каждая связка из четырех лошадей обеспечила доставку до 250 кг груза при совершении суточного перехода протяженностью в 25-30 км. Лошади действовали в интересах минометной батареи, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям.

В зимнем периоде обучения вьючные лошади применяются при выполнении учебно-боевых задач в условиях труднодоступной горной местности, при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта.

Вьючно-транспортный взвод является одним из подразделений материально-технического обеспечения горной бригады. В нем насчитывается более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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