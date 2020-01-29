29.01.2020 (10:52)

В Чечне стартовали соревнования по баскетболу среди военнослужащих 58-й армии ЮВО

В Чечне в населенном пункте Шали стартовали соревнования по баскетболу среди военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Второй ежегодный турнир в таком масштабе проводится второй раз и продлится до конца недели.

За кубок командующего 58-й армией ЮВО по баскетболу будут бороться 16 команд, в составе которых более 150 военнослужащих из соединений и воинских частей, дислоцированных в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии.

Торжественное открытие соревнований в универсальном спортивно-тренировочном комплексе 42-й мотострелковой дивизии ЮВО провёл помощник командующего 58-й общевойсковой армией по физической подготовке подполковник Рубен Азадьянц.

В церемонии открытия также приняли участие представители соединений и воинских частей, командования 58-й общевойсковой армии ЮВО. Перед участниками чемпионата и зрителями выступили детские творческие коллективы Чечни.

Баскетбольные команды поделены на два дивизиона, каждый из которых составляют две подгруппы, в зависимости от опыта и мастерства игроков. Соревнования проводятся по смешанной системе: команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выходят в финальную часть чемпионата, где игры пройдут по круговой системе.

Победители чемпионата будут награждены переходящим кубком командующего 58-й армией ЮВО, призёры соревнований – медалями и грамотами. Финал и торжественное закрытие чемпионата состоится 30 января на базе 42-й мотострелковой дивизии ЮВО.

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