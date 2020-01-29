29.01.2020 (10:51)

В Армении военнослужащие ЮВО приступили к сдаче зачетных упражнений по боевой подготовке

Военнослужащие российской военной базы в Армении приступили к зачетным боевым стрельбам из стрелкового оружия и боевых машин в горах.

На полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие выполняют задачи с помощью штатного вооружения, в том числе ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, пулеметов и пушек БТР-80, БМП-2 и танков Т-72Б, 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30, систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов.

Стрельбы проводятся из различных положений, в одиночном порядке, в составе отделений и взводов, в дневное и ночное время суток с использованием приборов ночного видения, по неподвижным и движущимся целям, имитирующим командные пункты, вертолеты, легкобронированную технику и живую силу условного противника.

К сдаче зачетных упражнений привлечено около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной автомобильной и бронетанковой техники.

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