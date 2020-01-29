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29.01.2020 (08:09)

Первое в этом году тактическое учение с боевой стрельбой из БМД-2 на полигоне «Песочное» провели десантники из Костромы

Фото Видео

В Ярославской области на военном полигоне десантники Костромского полка провели первое практическое занятие с боевой стрельбой из БМД-2 при температуре – 20°С.

На полигоне  отрабатывались вопросы выдвижения боевых машин в составе парашютно-десантных взводов, передвижение в составе колонн, слаженные действия экипажей  по указаниям командиров боевых машин.

Перед наводчиками-операторами  стояла не простая задача, - обнаружить на заснеженном участке местности замаскированную мишень и поразить ее.  Время от обнаружения цели до первого выстрела не должно превышать более 20 секунд.

Механики-водители отрабатывали слаженность действий на боевых машинах. Для некоторых из них, прибывших после учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ, приходилось действовать впервые на незнакомом полигоне, но, несмотря на это военнослужащие «крылатой гвардии» справились с поставленными задачами и показали высокий уровень подготовки.

Подразделения Воздушно-десантных войск меняют друг  друга на разных полигонах ротационным способом. На смену одному, приходит другое, что позволяет постоянно повышать свое профессиональное мастерство, действуя  в незнакомой обстановке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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