29.01.2020 (08:04)

Более 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники приняли участие в тактическом учении парашютно-десантных подразделений Тульского соединения ВДВ в Нижегородской области

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области проведено тактическое учение с боевой стрельбой с личным составом подразделений гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского Тульского соединения ВДВ.

Главной особенностью прошедшего учения стал тот факт, что тульские десантники оказались на данном полигоне впервые и действовали на незнакомой им местности.

В ходе учения более 500 военнослужащих на штатной технике в составе подразделений были переброшены на значительное расстояние комбинированным способом, провели разведку и выход подразделений в указанный район, а также комплекс мероприятий по расположению на местности, подготовке и обустройству базового лагеря, а также организации его охраны и обороны.

С получением сигнала учебной тревоги личный состав парашютно-десантных подразделений провел комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности и выдвинулся на указанный рубеж.

В ходе практической части учения десантники отработали вопросы ведения оборонительного боя парашютно-десантного батальона с решением комплекса учебно-боевых задач, включающих в себя выход подразделений на оборонительные позиции, занятие выгодного рубежа и совершение маневра подразделениями.

По замыслу учения, подразделения заняли район сосредоточения, организовали мероприятия по маскировке и охранению, после чего приступили к практической отработке вопросов по уничтожению противника, ведения общевойскового боя с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин БМД-2, стрелкового оружия, гранатометов и снайперского вооружения, а также удержания оборонительных позиций и создания условий для наступления основных сил полка.

Мероприятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки соединения на 2020 год и имело цель проверить готовность парашютно-десантных подразделений к выполнению задач по предназначению.

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