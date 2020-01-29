29.01.2020 (08:00)

Тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) с военнослужащими танковых подразделений на танках Т-72Б3 стартовали в Бурятии

Тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) с военнослужащими танковых подразделений Восточного военного округа на танках Т-72Б3 стартовали на полигоне Бурдуны в Бурятии.

Инструкторы с танкистами в течение месяца проводили занятия в одиночном порядке, по слаживанию отделений и танковых экипажей.

Танкисты поэтапно отрабатывают задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника.

Помимо этого, танкисты преодолевают различные препятствия по пересеченной горностепной местности.

Они вынуждены одновременно и синхронно уничтожать бронетехнику условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка.

Стрельба ведется по воздушным целям условного противника из модернизированной автоматической пушки танка Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемета. При проведении ТОУС командиры ставят задачи подчиненным, направленные на повышение качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения.

В тактико-огневых упражнениях стрельб из танков Т-72Б принимают участие около 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Стоит отметить, что часть экипажей в ближайшее время примет участие в первых отборочных этапах ежегодного военного конкурса «Танковый биатлон», в котором несколько лет подряд танкисты из Бурятии становились чемпионами мира.

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