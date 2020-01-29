29.01.2020 (06:55)

Тактическая стрельба по мишеням не больше листа А4 велась разведчиками ВВО в Бурятии

В Республике Бурятия на специализированном полигоне Восточного военного округа, с разведывательными подразделениями состоялась армейская тактическая стрельба, которая впервые была введена в прошлом году в курс огневой подготовки в качестве отдельной дисциплины для разведывательных и специальных подразделений.

В ходе плановых занятий военнослужащие вели стрельбу из различных видов оружия, в движении из наименее удобных позиций, используя укрытия и скоростную перезарядку оружия, осуществляли смену огневых позиций и выполняли задачи по зачистке зданий.

Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия по мишеням Федерации практической стрельбы, размер которых не превышает листа формата А4.

Данное направление подготовки является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогают военнослужащему лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке.

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