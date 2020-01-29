29.01.2020 (07:45)

В Амурском объединении применяются мишени высокой реалистичности для совершенствования навыков гранатометчиков

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовали боевые стрельбы гранатометчиков в ходе сборов.

Подготовка военнослужащих проходит по усовершенствованному курсу стрельб. Изменения в программу подготовки вступили в силу в текущем году. Основным изменениям подверглась мишенная обстановка в поле. Теперь обучаемые тренируются в стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 по целям имитирующей технику условного противника выполненные с элементами высокой реалистичности. Мишени, расположенные на расстоянии от 300 до 700 метров, имитируют противотанковые средства, группы пехоты, танки условного противника в укрытии.

Кроме того, используются новые упражнения, которые направлены на обучение военнослужащих умелому и эффективному применению стрелкового оружия, ручных гранат и гранатометов в условиях современного боя.

К мероприятиям привлечено около 600 гранатометчиков.

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