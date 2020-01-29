Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.01.2020 (07:45)

В Амурском объединении применяются мишени высокой реалистичности для совершенствования навыков гранатометчиков

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовали боевые стрельбы гранатометчиков в ходе сборов.

Подготовка военнослужащих проходит по усовершенствованному курсу стрельб. Изменения в программу подготовки вступили в силу в текущем году. Основным изменениям подверглась мишенная обстановка в поле. Теперь обучаемые тренируются в стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 по целям имитирующей технику условного противника выполненные с элементами высокой реалистичности. Мишени, расположенные на расстоянии от 300 до 700 метров, имитируют противотанковые средства, группы пехоты, танки условного противника в укрытии. 

Кроме того, используются новые упражнения, которые направлены на обучение военнослужащих умелому и эффективному применению стрелкового оружия, ручных гранат и гранатометов в условиях современного боя. 

К мероприятиям привлечено около 600 гранатометчиков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Истребители-бомбардировщики Су-34 Восточного военного округа выполнили учебно-тренировочные полёты с боевым применением
Морские пехотинцы ТОФ начали подготовку к соревнованиям «Суворовский натиск»
В Приморской общевойсковом объединении ВВО стартовал чемпионат по хоккею с шайбой
Командиров батальонов Амурского объединения ВВО обучат применению опыта современных военных конфликтов

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false