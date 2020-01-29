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29.01.2020 (07:40)

Истребители-бомбардировщики Су-34 Восточного военного округа выполнили учебно-тренировочные полёты с боевым применением

В бомбардировочной авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцируемой в Хабаровском крае, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили первое в текущем году бомбометание по одиночным наземным целям, имитирующим колонну бронетехники условного противника на одном из авиационных полигонов региона.

Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов ряд экипажей Су-34 отработал простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях.

По результатам полетов все экипажи боевых самолетов справились с поставленной задачей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , ВКС
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