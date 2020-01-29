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29.01.2020 (07:27)

Морские пехотинцы ТОФ начали подготовку к соревнованиям «Суворовский натиск»

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на полигоне «Бамбурово» в Приморском крае приступили к подготовке экипажей БМП-2 для участия в окружном этапе всеармейского конкурса «Суворовский натиск».

В ходе тренировок экипажам предстоит отрабатывать контрольные и зачетные упражнения по огневой подготовке и вождению боевой техники, доводить до автоматизма выполнение основных элементов конкурса. На полигоне военнослужащие проведут прямую и фронтальную стрельбу из автоматической пушки и пулемёта, совершат прохождение трассы с различными препятствиями на время, а также сдадут нормативы по физической подготовке.

На окружном этапе конкурса «Суворовский натиск» команде Тихоокеанского флота предстоит продемонстрировать свою полевую выучку в борьбе за первое место с командами общевойсковых объединений ВВО. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , АрМИ , Суворовский натиск
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