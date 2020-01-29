29.01.2020 (06:24)
В Приморской общевойсковом объединении ВВО стартовал чемпионат по хоккею с шайбой
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, стартовал чемпионат по хоккею с шайбой. В соревнованиях принимают участие 12 команд от соединений и воинских частей объединения.
Некоторые из них уже провели по одной динамичной и захватывающей игре, подарив зрителям множество голевых моментов. Дух соревнований и азарт соперничества присутствовали уже с первых минут матчей.
Финал чемпионата состоится на Ледовой арене г. Уссурийск уже в следующее воскресенье.
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