29.01.2020 (06:08)

Командиров батальонов Амурского объединения ВВО обучат применению опыта современных военных конфликтов

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовал сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями. Мероприятие проходит на базе мотострелкового соединения в Приамурье.

Офицерам будут доведены современные требования по организации учебного процесса на примерах отработки действий мотострелковой роты, порядок действий должностных лиц по приведению в различные степени боевой готовности и другие актуальные вопросы. Особое внимание будет уделено обучению применения в боевой учебе опыта современных военных конфликтов.

В ходе основного этапа сбора офицеры выступят в роли экзаменуемых и выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова, автомата Калашникова, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-80, а также выполнят вождение бронетанковой и автомобильной техники на танкодроме с преодолением различных препятствий.

К участию в сборе привлечено более 250 офицеров из соединений и воинских частей объединения. Обучение продлиться до конца недели. Для обеспечения учебного процесса задействовано около 100 единиц гусеничной и колесной техники.

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