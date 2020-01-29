29.01.2020 (03:59)

На Камчатке малый ракетный корабль «Смерч» выполнил артиллерийские стрельбы

Модернизированный малый ракетный корабль из соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России выполнил артиллерийские стрельбы в море.

На морском полигоне в акватории Авачинского залива экипаж МРК «Смерч» отработал действия по ведению морского боя одиночным кораблем.

В ходе отработки задач были выполнены артиллеристские стрельбы из артиллерийской корабельной 76-мм автоматической пушки АК-176М и 30-мм автоматической установки АК-630М по мишеням, имитирующим плавающую мину и надводную цель условного противника на дальности от 800 метров до 8 километров.

Высокой точности стрельбы, в непростых погодных условиях удалось достичь благодаря цифровой системе управления корабельной универсальной 76-мм автоматической пушкой и новой оптико-электронной станцией, установленными в ходе модернизации корабля. Высокая плотность огня дает возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты.

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