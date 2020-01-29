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29.01.2020 (01:00)

В Хабаровске состоялась акция «Блокадный хлеб»

В Хабаровске состоялось Всероссийская акция «Блокадный хлеб», на которой присутствовали юнармейцы и школьники-дети военнослужащих.

Акция началась с минуты молчания, в честь памяти жителей блокадного Ленинграда. В рамках акции для детей был проведен урок истории, посвященный блокаде Ленинграда, были показаны документальные фильмы.

Мидынская Нина Евгеньевна - житель блокадного Ленинграда, поведала детям о событиях того времени. Нина Евгеньевна рассказала о суточном пайке жителя блокадного Ленинграда - 125 грамовом кусочке хлеба.

«Хлеб был кислый, мокрый. Когда он был свежим, практически даже не пах. А мы тогда не обращали внимания на его вкус, по крошкам отламывали и по долгу держали во рту»- рассказала блокадница детям.

В конце акции ученикам раздали пакетики с кусочками суточного пайка жителя блокадного Ленинграда, а так же для них прозвучали песни военных лет.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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