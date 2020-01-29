29.01.2020 (00:46)

В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою

На спортивной базе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, с стартовал чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою.

Турнир открылся накануне, с традиционной процедуры взвешивания, а также регистрации участников и собеседования.

В первенстве принимают участие более 100 спортсменов в 7 весовых категориях от 60 до 85 килограмм и выше, из числа военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных на территории военного округа.

Соревнование пройдет в несколько этапов с отбором участников. Сильнейшие борцы, в своих весовых категориях сразятся на этапе поединков на выбывание.

По итогам чемпионата будет определена сборная команда, которая после дополнительной подготовки представит Восточный военный округ на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

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