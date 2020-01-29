29.01.2020 (00:15)

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» будет торжественно спущен на воду сегодня на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге

Сегодня 29 января, на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация») будет торжественно спущен на воду новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев», строящийся для ВМФ России. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

В церемонии спуска на воду примут участие представители Главного командования ВМФ России, руководство Объединенной судостроительной корпорации, Средне-Невского завода и Центрального морского проектно-конструкторского бюро «Алмаз».

В ходе церемонии, по установившейся традиции, будет произведено освящение корабля священником Русской Православной Церкви, состоится торжественный митинг и будет разбита бутылка шампанского о корпус корабля.

Экипаж корабля проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

«Продолжающееся оснащение минно-тральных сил ВМФ кораблями противоминной обороны проекта 12700 за счет их серийного строительства позволяет существенно повысить эффективность выполнения задач по борьбе с минами различных типов», - отметил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов накануне церемонии спуска на воду корабля ПМО «Яков Баляев».

Церемония закладки корабля ПМО «Яков Баляев» состоялась 26 декабря 2017 года. Своё имя корабль получил в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской воны Якова Илларионовича Баляева. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 «Александрит», заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Головной корабль серии «Александр Обухов» был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года предприятие передало в состав ВМФ России второй (первый серийный) корабль проекта 12700 – корабль противоминной оборроны «Иван Антонов». Третий корабль проекта 12700 «Владимир Емельянов» в данный момент завершает программу испытаний в полигонах Балтийского моря. В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще три корпуса кораблей ПМО проекта 12700 – корабли «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов».

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, при этом, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице