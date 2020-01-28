28.01.2020 (23:59)

Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Участники заседания обсудят мероприятия Министерства обороны Российской Федерации на 2020-й и последующие годы по выполнению задач социальной направленности, поставленных Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

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