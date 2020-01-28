28.01.2020 (21:34)

В Санкт-Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвященные 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками

Сегодня, 28 января в Большом зале Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялось Торжественное заседание Полярной комиссии РГО, посвященное 200-летию открытие ледового континента Первой русской антарктической экспедицией под управлением Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. По поручению Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в заседании принял участие Начальник Главного штаба ВМФ Адмирал Александр Витко, а также офицеры Главного командования ВМФ.

Одним из ярких событий мероприятия стала Церемония памятного гашения почтового художественного блока, посвящённого 200-летию открытия Антарктиды и мореплавателям М.П. Лазареву и Ф.Ф. Беллинсгаузену. В церемонии приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель Главкома ВМФ России адмирал Александр Витко, Вице-президент РГО Владимир Разумовский.

Адмирал Александр Витко поздравил участников мероприятия от имени Главнокомандующего ВМФ, членов Военного Совета Военно-Морского Флота и всех военных моряков со значимой исторической датой 200-летия открытия Антарктиды, подчеркнув, что «на протяжении всей истории развития Российского Флота приоритетной являлась деятельность по изучению Мирового океана и отечественный ВМФ сохраняет лидирующие позиции в исследовательской деятельности морей и океанов».

Современным исследованиям российских ученых в Антарктиде было посвящено выступление Сергея Попова (Полярная морская геологоразведочная экспедиция). Ученый расскажет о последних данных, полученных на подледниковом озере Восток.

Завершением мероприятия стала презентация двух изданий, подготовленных издательством «Паулсен» к 200-летнему юбилею. Это репринтное воспроизведение единственного в России сохранившегося в Научной библиотеке РГО цветного экземпляра атласа – приложения к вышедшей в 1831 году книге Ф.Ф. Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов...». В отличие от труда Беллинсгаузена атлас ни разу не переиздавался. Альбом «Русская Антарктика. История в иллюстрациях» (Автор-составитель Н.А. Кузнецов). На страницах этого издания через уникальные иллюстративные материалы: от гравюр и чертежей начала XIX века до работ современных фотографов рассказывается история открытия и изучения нашими соотечественниками Шестого континента.

Торжественные мероприятия в Санкт-Петербурге проходили синхронно с мероприятиями на станции «Беллинсгаузен», в которых принимали участие экипажи и гидрографы океанографических исследовательских судов ВМФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», прибывших сегодня к берегам Антарктиды.

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