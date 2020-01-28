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28.01.2020 (21:46)

В Челябинской области прошло заседании по подготовке к празднованию юбилея Победы с участием командования Витебско-Новгородской танковой дивизии

Командование гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии ЦВО и Центра военной подготовки Южно-Уральского государственного университета приняли участие в заседании регионального организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне под руководством губернатора Челябинской области.

Представители Совета шефов воинских частей передали предложения по увековечиванию памяти о подвиге Танкограда, расширению практики социальной рекламы с установкой объектов, рассказывающих о героях трудового и ратного фронтов. Герой России Сергей Зяблов выразил уверенность, что историческая правда о вкладе уральцев в Победу будет представлена в ярких и понятных образах с указанием легендарных земляков и их свершений.

Также на заседании обсудили традиционный комплекс торжественных мероприятий, где примут участие военнослужащие. Кроме того, в торжествах будет задействоана не только историческая, но и современная военная техника, в частности, авиация. Отдельный вопросом вынесено обеспечение безопасности во время проведения мероприятий. Особое внимание было уделено ветеранам, в первую очередь учитывая их возраст.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы всех муниципальных образований Челябинской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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