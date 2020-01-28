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28.01.2020 (21:40)

Военнослужащие 41-й армии ЦВО в Новосибирске приняли участие в акции памяти в День снятия блокады Ленинграда

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) и представители военного комиссариата Новосибирской области приняли участие в акции памяти, посвященной 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие состоялось 27 января у стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941–1943 годах. Участники акции во время митинга возложили цветы к стеле.

В памятном мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, сотрудники администрации Новосибирска, а также представители различных силовых структур и ведомств.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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