28.01.2020 (21:10)

Месячник оборонно-массовой работы начал шествие по Зауралью

Месячник оборонно-массовой работы в Курганской области стартовал с автопробега с возложением цветов к памятникам и мемориальным комплексам регионального центра. В состав делегации вошли представители ДОСААФ, военкомата, Совета ветеранов, юнармейского и кадетского движений.

К памятникам и мемориальным комплексам легли красные гвоздики, как дань уважения воинам, не вернувшимся с полей сражений, солдатам, умершим от ран в госпиталях, и труженикам тыла, ковавшим победу на заводах и фабриках.

В торжественном открытии месячника во Дворце детского (юношеского) творчества Кургана участвовали заместитель губернатора области по социальной политике Ольга Соложенцева, председатель областной Думы Дмитрий Фролов, начальник управления образования департамента социальной политики администрации Кургана Наталья Рычагова, военный комиссар области Эдуард Лобачев.

В ходе митинга председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Савин подчеркнул, что начало месячника совпало с днем создания самой многочисленной общественной организации России:

«Вся история ОСОАВИАХИМ-РОСТО-ДОСААФ убедительно свидетельствует о широкой масштабности и особой государственной значимости организации. Все, что делалось и делается оборонным обществом для подготовки граждан к защите Отечества, обучения кадров массовых технических профессий, развития авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, отвечает национальным интересам нашей страны», — сказал Владимир Савин.

Он вручил памятный подарок Курганской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за сотрудничество на благо воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию нашей Родины.

Областной военный комиссар Эдуард Лобачев в своем выступлении подчеркнул тесную связь военного комиссариата и оборонной организации в подготовке молодежи к армейской службе и в работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Медаль «За отвагу» из рук военкома получил ветеран боевых действий на Северном Кавказе прапорщик запаса Илья Моторин.

Ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке Виктор Москаленко отметил, что не все из присутствующих ребят станут профессиональными военными, но и те, кто будет растить хлеб, воспитывать детей, работать на различных участках отраслей экономики страны, внесут не меньший вклад в защиту Отечества.

Собравшиеся в зале почтили память земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

От имени всех участников торжественной церемонии представители кадетского движения возложили корзины с цветами к обелиску у Вечного огня и стеле «Зауральцы — Герои Советского Союза».

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