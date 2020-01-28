28.01.2020 (21:01)

С юнармейцами столичного региона провели военно-патриотическую игру с элементами реконструкции «В белоснежных полях под Москвой»

Подольск стал площадкой проведения II открытой военно-патриотической игры с элементами реконструкции «В белоснежных полях под Москвой» для участников юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области.

Участниками игры стали более 200 юных патриотов из пяти муниципальных образований столичного региона.

«Местное отделение Юнармии городского округа Подольск является в Подмосковье самым крупным и объединяет свыше 1,4 тыс. ребят. Штаб отделения проводит большое количество военно-патриотических и спортивных мероприятий, на территории округа открыт центр по подготовке юнармейцев — Дом Юнармии. По итогам работы за 2019 год местное отделение признано лучшим в Подмосковье», — рассказал начальник штаба регионального отделения движения Юнармия Московской области Александр Легков.

Для юных патриотов провели девять конкурсных испытаний, среди которых: военно-спортивная игра «Зарница», сборка-разборка автомата Калашникова, медицинская подготовка, смотр строя и песни, историческая викторина и другие этапы.

Как отметили организаторы игры, принципиально новым этапом станет конкурс «Боевое развертывание», в рамках которого участникам предстоит надеть униформу пожарного и осуществить боевое развёртывание: проложить магистральную линию 20 метров и осуществить подачу воды.

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