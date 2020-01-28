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28.01.2020 (20:15)

В Краснодар прибыла Главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск

Икона святого пророка Божия Илии — покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск — самолетом Ан-26 доставлена на военный аэродром Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А.К. Серова.

До конца недели икона будет размещена в войсковом храме Иоанна-воина на территории вуза. Посетить храм и приложиться к святыне смогут все желающие.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне икона святого пророка Божия Илии займет место в одном из престолов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, который будет открыт в Московской области в мае 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное училище , ВКС
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