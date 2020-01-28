28.01.2020 (20:08)

В Московской консерватории имени П.И.Чайковского состоится концерт памяти Валерия Халилова

29 января 2020 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт Центрального военного оркестра Минобороны России, посвящённый памяти первого музыкального руководителя Фестиваля «Спасская башня» Валерия Халилова.

Организатором мероприятия выступает Военно-оркестровая служба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Концерт постоянного участника и визитной карточки Фестиваля «Спасская башня» Центрального военного оркестра будет посвящён памяти первого музыкального руководителя Фестиваля народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, трагически погибшего 25 декабря 2016 года (30 января Валерию Михайловичу исполнилось бы 68 лет).

В первом отделении концертной программы прозвучат произведения, созданные Маэстро Халиловым. Во втором отделении зрители услышат музыку военных композиторов: Н.Иванова-Радкевича, М.Кюсса, Б.Диева, Г.Калинковича, Е.Дрейзина, И.Шатрова, С.Чернецкого, В.Агапкина.

За дирижёрским пультом в этот вечер будут: начальник оркестра заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.

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