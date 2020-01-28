28.01.2020 (19:54)

Рапиристы самарского ЦСКА в составе команды разгромили соперников на первенстве России в Арзамасе

В Арзамасе (Нижегородская обл.) продолжается юниорское первенство по фехтованию. Триумфаторы турнира — сборная команда Самарской области, в составе которой выступили Илья Бартенев, Евгений Соловьёв и представители самарского филиала ЦСКА Кирилл и Антон Бородачевы.

В личном первенстве рапиристов победитель чемпионатов мира и Европы Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль.

Вышедшие в финал Владислав Мыльников и Кирилл Бородачев повели бой в быстром темпе. Начало встречи было равным — 3:3. Кириллу Бородачеву удалось перехватить инициативу и завершить поединок за две минуты и пять секунд со счетом 15:9.

Одержали победу армейцы и в командном зачете. Самарцы вышли вперед уже в начале поединков. В пятом бою Владислав Мыльников, обыграв Илью Бартенева 10:5, ненадолго сократил разрыв в счете. Самарцы быстро уменьшили отрыв и одержали победу со счетом 45:30.

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