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28.01.2020 (19:52)

Армейские спортсменки завоевали шесть медалей на Кубке России по современному пятиборью

В Москве завершился Кубок России по современному пятиборью, где представительницы армейского Клуба завоевали четыре золотые и две серебряные медали.

Чемпионка мира по современному пятиборью лейтенант Гульназ Губайдуллина выиграла личное первенство Кубка России. Спортсменка записала на свой счёт 1383 балла и обошла Анну Буряк (1375) и Ульяну Баташову (1364).

Победительница первенства мира младший сержант Ксения Фральцова, набрав 1325 баллов, показала пятый результат. Чемпионка мира старший лейтенант Екатерина Хураськина стала шестой — 1323.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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