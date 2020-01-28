28.01.2020 (18:49)

Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач

Сегодня малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

В рамках данного выхода в море расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 примут участие в отражении атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот. Также экипаж малого ракетного корабля проведет ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем противника.

Помимо уничтожения морских и воздушных целей, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части осуществят отработку ведения огня по береговым открытым мишенным позициям, а также будут совершенствовать навыки уничтожения морских мин и малоразмерных надводных целей.

До возвращения в базу экипажу предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Справочно:

Малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение. В 2013 учебном году экипаж корабля успешно выполнил ряд пусков крылатых ракет в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота.



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