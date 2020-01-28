28.01.2020 (18:36)

На Урале завершилось учение с танковыми и разведывательными подразделениями ЦВО

Военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) прорвали оборону и уничтожили условного противника во взаимодействии с разведчиками, действовавшими в тылу, в ходе учения, проведенного сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу мероприятия, танковый полк наступал на глубоко эшелонированную оборону противника, атакуя с ходу его укрепленные огневые позиции гранатометчиков и тяжелых пулеметов, отвлекая боевое охранение и основные ударные силы на себя.

В это время разведгруппы, совершив прорыв с фланга, зашли в тыл противника. Захватив командный пункт, провели минирование путей снабжения передовых позиций. Используя бесшумные снайперские винтовки «Винторез», разведчики вступили в бой с охраной пункта управления. В это время группы минирования совершили подрыв заминированных участков. Исключив возможность подвоза боеприпасов, разведчики обеспечили наступление танковых боевых порядков с существенным снижением огневого контакта с условным противником.

Также в рамках учения были отработаны вопросы совершения скоростного марша, группового маневрирования и поддержания связи в ходе наступления.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, в том числе из состава танковых и разведывательных подразделений, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и специальной техники. Объективный контроль качества выполнения специальных задач разведчиков проводился с применением беспилотного летательного аппарата.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении соединения стоят современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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