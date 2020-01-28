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28.01.2020 (18:13)

Саперы ЮВО обезвредили на Кубани 30 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны

Инженерно-саперная группа Южного военного округа (ЮВО) обезвредила в станице Кутаисской на Кубани 152-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.

Заявка на разминирование в инженерно-саперное подразделение поступила через военный комиссариат Горячеключевского района. Опасные находки были идентифицированы специалистами ЮВО и в ближайшее время будут транспортированы на полигон Молькино для утилизации путем подрыва накладным зарядом.

Всего в 2019 году саперы ЮВО на Кубани выполнили более 120 заявок, поступивших от военного комиссариата края, уничтожив свыше 500 взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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