28.01.2020 (19:11)

Заместитель командующего Северным флотом принял участие в научной конференции, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды

Сегодня в день празднования 200-летия открытия Антарктиды российскими военными моряками Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в Мурманске началась Международная научная конференция об истории и современности шестого континента Земли. Мероприятие проходит под эгидой Русского географического общества.

Открытие конференции состоялось на борту первого атомного ледокола-музея «Ленин». В нём принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. От имени командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева он приветствовал участников конференции и выступил с докладом о географических открытиях сделанных военными моряками в Антарктике и Арктике, в том числе в ходе недавних комплексных экспедиций.

Участниками конференции стали представители областного правительства, Ассоциации полярников Мурманской области и университетов региона. Посредством телемоста в ней принимают участие учёные из Калининграда и Уханьского университета в Китае. В рамках конференции планируется обсудить возможность создания совместного центра арктических и антарктических полярных исследований.

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