28.01.2020 (19:15)

Военно-техническое сотрудничество России и Индонезии может выйти на стратегический уровень

Двусторонние отношения России и Индонезии, в том числе по линии военных ведомств, имеют все предпосылки для выхода на стратегический уровень. Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на переговорах в Москве с главой военного ведомства Республика Индонезия Прабово Субианто.

«Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие с которыми традиционно строится на дружбе и взаимном доверии. Отмечаем наличие предпосылок для вывода двусторонних связей на уровень стратегического партнерства», — сказал Министр обороны России.

Сергей Шойгу также выразил надежду, что в этом году будет подписана соответствующая декларация о стратегическом партнерстве. Данное событие станет важной вехой в двусторонних отношениях.

«Готовы и далее координировать совместные действия для поступательного развития российско-индонезийских связей, в том числе в сфере военного и военно-технического сотрудничества, а также в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров «СМОА-плюс», — отметил глава российского военного ведомства.

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