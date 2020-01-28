28.01.2020 (19:00)

Министр обороны России выразил соболезнования Индонезии в связи с разрушительным наводнением

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства Республики Индонезия Прабово Субианто выразил соболезнования индонезийскому народу в связи с разрушительным наводнением в Джакарте.

«Прежде всего хочу выразить соболезнования индонезийскому народу и всем, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений и оползней в столице Индонезии и прилегающих к ней районах в середине января», — сказал Сергей Шойгу на переговорах в Москве.

Столица Индонезии Джакарта в новогоднюю ночь пережила самые разрушительные наводнения с 2007 года. В результате погибли более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице