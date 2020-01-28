28.01.2020 (19:00)
Министр обороны России выразил соболезнования Индонезии в связи с разрушительным наводнением
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства Республики Индонезия Прабово Субианто выразил соболезнования индонезийскому народу в связи с разрушительным наводнением в Джакарте.
«Прежде всего хочу выразить соболезнования индонезийскому народу и всем, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений и оползней в столице Индонезии и прилегающих к ней районах в середине января», — сказал Сергей Шойгу на переговорах в Москве.
Столица Индонезии Джакарта в новогоднюю ночь пережила самые разрушительные наводнения с 2007 года. В результате погибли более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей.
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