27.01.2020 (18:37)

Минобороны России опубликовало результаты конкурса научно-исследовательских работ с призовым фондом 400 тыс. рублей

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе завершился конкурс научно-исследовательских работ с призовым фондом 400 тыс. рублей. В нем приняли участие школьники, студенты и молодые специалисты, чьи идеи направлены на поиск решений в области систем технического зрения для вооружения, военной и специальной техники.

Участники предлагали как уже внедренную разработку, так и идею применения технологий и изделий. В отдельной номинации оценены проекты создания производственных групп, способных к эффективной реализации перспективных проектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 5 февраля в 10:00 на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Кубинка, Московская область).

Список авторов научно-исследовательских работ:

Первая премия — Владимир Князь за научно-исследовательскую работу «Построение 3D-карты сцены по одной фотографии на основе генеративно состязательных сетей для планирования маршрута беспилотного летательного аппарата»;

Вторая премия — Сергей Данилов за научно-исследовательскую работу «Визуализация препятствий на индикаторе на лобовом стекле с помощью оценки оптического потока»;

Третья премия — Евдокия Ходулина за научно-исследовательскую работу «Алгоритм обнаружения объектов на аэрофотоснимках на основе глубоких конволюционных нейронных сетей».

Специальной премией награждены Георгий Никандров за научно-исследовательскую работу «Лазерная сканирующая система технического зрения» и Алексей Трушин за научно-исследовательскую работу «Обнаружение, детализация и идентификация слабоконтрастных и малоподвижных радиолокационных целей методами радиополяриметрии».

Список авторских коллективов-победителей в номинации «Поиск научных, инновационных производственных групп или коллективов, способных к эффективной реализации перспективных проектов в интересах Вооруженных «ил Российской Федерации»:

Первая премия — авторский коллектив в составе Александра Маркелова и Ивана Криворотова за научно-исследовательскую работу «Система многоклассового распознавания объектов на снимках аэрофотосъёмки»;

Вторая премия — авторский коллектив в составе Виталия Козина, Юрия Визильтера и Владимира Горбацевича за научно-исследовательскую работу «Обучение селективного глубокого автоэнкодера для решения задач морфологического анализа изображений»;

Третья премия — авторский коллектив в составе Павла Кострыкина, Александра Силантьева, Ильи Перцева, Артёма Назарова и Ильи Карабанова за научно-исследовательскую работу «Макет радиолокационной станции на «просвет».

Список авторов научно-исследовательских работ направленных на поиск идей создания новых технологий и изделий, новых способов применения существующих технологий и изделий:

Первой премией награждается авторский коллектив в составе Елены Юзько и Дмитрия Егорова за научно-исследовательскую работу «Технология интеллектуальной системы управления беспилотным летательным аппаратом для автономного выполнения задач точной посадки и сброса груза».

Второй премией награждается Андрей Горбунов за научно-исследовательскую работу «Способ формирования изображения дополненной реальности, обеспечивающий совпадение визуальных характеристик реальных и виртуальных объектов».

Третьей премией награждается Александр Семенов за научно-исследовательскую работу «Система лазерного видеонаблюдения».

Справочно:

В финансово-экономический отдел Военного инновационного технополиса «ЭРА» для перечисления денежной премии победителям и призерам необходимо предоставить банковские реквизиты (Получатель: ФИО полностью, ИНН, реквизиты банковского счета, включающие название банка, БИК банка, номер расчетного счета в банке, корреспондентский счет банка, КПП банка).

Организованный отъезд автобусами до КВЦ «Патриот» на торжественную церемонию награждения победителей и призеров планируется 5 февраля в 8:00 от Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (адрес: Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32) и 5 КПП Министерства обороны РФ (адрес: Москва, Фрунзенская наб., д. 22/2).

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